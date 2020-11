Qui Barcellona – Infortunio al ginocchio per Piqué, stagione a rischio

TORINO – Nuove brutte notizie per gli avversari di Champions League della Juventus. Nella sfida di ieri tra Barcellona e Atletico Madrid, il difensore catalano Gerard Piqué si è infortunato al ginocchio e ha lasciato il campo in lacrime. La paura è che si sia rotto il legamento crociato anteriore, cosa che metterebbe a rischio tutta la sua stagione. Si prevede, dunque, un lungo stop per il difensore del Barça, che potrebbe saltare le sfide europee con la Juve.