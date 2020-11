Qui Barcellona, distorsione al ginocchio per Busquets: fuori due settimane

TORINO – “Il giocatore della prima squadra Sergio Busquets è stato visitato questa mattina dal servizio medico del club ed è stata confermata la diagnosi di una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore quindi non giocherà in questo fine settimana, e l’evoluzione dell’infortunio condizionerà la sua disponibilità.

Il centrocampista del Barça si è infortunato sabato scorso durante la partita della Nations League spagnola contro la Svizzera. In questa stagione Sergio ha giocato un totale di otto partite da titolare per il Barça, e 10 in totale: sette in campionato e tre in Champions League. Con la squadra spagnola ha giocato le partite della Nations League contro Germania e Svizzera, oltre all’amichevole contro il Portogallo, per un totale di 208 minuti”. Questo il comunicato del club.