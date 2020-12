Qui Barcellona, Dembélé in dubbio per la Champions

TORINO- Brutte notizie in casa Barcellona in vista del match di martedì con la Juve. Ousmane Dembélé, infatti, ha riportato l’allungamento del tendine del ginocchio dopo la gara di ieri con il Cadice: “I test di domenica mattina, 6 dicembre, hanno dimostrato che il giocatore della prima squadra Ousmane Dembélé ha riportato un allungamento del tendine del ginocchio. Non verrà quindi preso in considerazione per la selezione, e l’evoluzione dell’infortunio determinerà la sua disponibilità. Contro il Cadice, l’esterno francese, entrato dalla panchina, ha partecipato alla sua 12esima partita dell’anno e aveva, fino a quel momento, segnato quattro gol”.