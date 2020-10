Qui Barcellona, Coutinho salta la Juve

TORINO – Coutinho salterà il match di Champions League contro la Juventus. A riportarlo è il Barcellona con un comunicato ufficiale: “I test di domenica mattina hanno rivelato che Philippe Coutinho ha un infortunio al bicipite femorale sinistro (bicipite femorale). Il significa che sarà fuori combattimento. Coutinho ha iniziato il Clásico di sabato e ha giocato tutti i novanta minuti, ed è apparso in un totale di sei partite ufficiali finora in questa stagione (cinque in LaLiga e una in Champions League), segnando un gol in ogni competizione”.