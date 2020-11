TORINO- In casa Barcellona preoccupa poco la situazione di Sergio Busquets, fermo ai box per una distorsione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il centrocampista spagnolo, come riferito da Cadena Ser, dovrebbe saltare solamente le gare contro Atletico Madrid (campionato) e Dinamo Kiev (Champions League), mentre dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara con la Juve dell’8 dicembre.