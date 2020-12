Qui Atalanta, Toloi: “Contro la Juventus è una partita speciale, faremo di tutto per vincere”

TORINO – Rafael Toloi, centrale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni ufficiali della società dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Era importante tornare a vincere, era un po’ di tempo che non vincevamo in casa e ci mancava. Oggi ci siamo riusciti giocando un grande partita, ora pensiamo già alla prossima partita che sarà difficile, contro la Juventus. La Champions toglie energie, ma dà anche fiducia. Quella contro l’Ajax è stata una bellissima vittoria che ci ha dato una spinta in più, siamo felici perché abbiamo fatto una grande prestazione, un grande risultato. Ora avanti così. Sono felice di segnare anche se da difensore, sono contento, ma di più per la vittoria. Contro la Juventus è una partita speciale, contro una grande squadra. A noi piace giocare queste partite, ci saranno tante difficoltà, ma noi siamo pronti e faremo di tutto per vincere”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<