Qui Atalanta, Miranchuk guarito dal covid: con la Juve ci sarà

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono buone notizie in casa Atalanta. Il trequartista Aleksej Miranchuk è infatti risultato negativo agli ultimi tamponi per il Covid, e tornerà regolarmente a disposizione per la gara con la Juve del 16 Dicembre. Il russo, con la Lokomotiv Mosca, segnò due reti (una in Russia e una a Torino) ai bianconeri nella passata edizione di Champions League. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<