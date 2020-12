QS – CR7 vuole il primo vero squillo in campionato

TORINO – Il “Quotidiano Sportivo” ha presentato la sfida tra Juventus e Atalanta con il titolo “CR7 vuole il primo vero squillo in campionato”.

La nota testata giornalistica ha scritto della sfida di Torino, in programma questo pomeriggio alle 18:30, considerandola come prima partita scudetto per i bianconeri: “Non è eccessivo parlare di match scudetto pensando alla partita dell’Allianz Stadium. Dopo la grande prestazione di Barcellona la Juventus ha dimostrato un vero e proprio atteggiamento da grande squadra: ha portato a casa i 3 punti di forza, senza stupire, ma con determinazione e convinzione”.

