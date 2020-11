Pulcini (medico Lazio): “Non posso ignorare i tamponi del Campus Biomedico”

TORINO – In merito al caos tamponi, Ivo Pulcini, medico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei: “Il medico si trova davanti a un bivio sul dare il permesso di giocare a uno che è dubbio perché trovato ieri positivo dal Campus Biomedico, sia pure con un metodo loro di sicuro all’avanguardia, e poi negativo da altri. Si dice in genere in dubbio pro reo, ma io non è che possa decidere. Nel dubbio devo dire che non posso ignorare la positività rilevata dal Campus. Questo sto studiando, sempre nel rispetto e nella tutela della salute del giocatore ma anche del regolamento. Comunque lo sapremo a breve perché attendo delle risposte sia dalla Asl, che mi manderà una lettera, sia da altre autorità. Poi da responsabile medico prendo una decisione, a favore prima di tutto della salute. Grazie a Dio sono asintomatici, metti che uno comincia a tossire e succede una cosa io mi sento veramente…”.