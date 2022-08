Juve, le promesse esilaranti dei tifosi bianconeri: “Se arriva Milinkovic…”

Le promesse dei tifosi in caso di arrivo di Milinkovic

Chiodo fisso di Allegri e dei tifosi juventini, Sergej Milinkovic Savic viene considerato uno dei pochi colpi che sposterebbe realmente gli equilibri nella corsa scudetto e non solo. Quello che possiamo dirvi è che non si tratta solo di chiacchiere. La dirigenza piemontese ha parlato con Kezman e si starebbe lavorando per trovare una soluzione all'approdo del Sergente a Torino.