Primo gol di Ronaldo contro Messi in Champions

TORINO – Quella di stasera è stata una partita idilliaca per tutto l’ambiente bianconero che, festeggia il primato nel girone della Juventus, ai danni del Barcellona. Ma è stata una serata al cardiopalma anche per Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, grazie alla quale ha stravinto il confronto diretto con l’eterno rivale Leo Messi. Ma proprio in virtù delle reti messe a segno, il portoghese raggiunge un altro primato nella sua carriera stratosferica, trovando i primi gol contro l’argentino in una gara di Champions. Un dato questo mai registrato prima e che, potrebbe continuare a salire.