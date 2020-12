Prima volta da ex per Federico Chiesa, l’uomo in più della Juventus

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus in un’altra sfida importantissima del suo campionato. Alle 20:45, infatti, i bianconeri affronteranno sul campo dell’Allianz Stadium la Fiorentina, nella gara valevole per la 14esima giornata della Serie A 2020-2021. Una partita ricca di emozioni, sia per la rivalità storica tra le due squadre, sia per il significato che avrà per alcuni dei protagonisti. Diversi ex, infatti, saranno impegnati in questo scontro, a partire da Cesare Prandelli, allenatore della Viola, che da calciatore ha vestito la maglia della Juventus per 6 anni.

L'ex ct della Nazionale Italiana, però, non sarà l'unico: un altro ex di eccezione sarà Federico Chiesa, che si troverà per la prima volta da avversario della Fiorentina. Il classe '97 è cresciuto proprio nel settore giovanile del club toscano e ha esordito tra i professionisti con la maglia viola. In 4 anni, inoltre, ha totalizzato ben 153 partite e 34 reti, prima di trasferirsi a Torino la scorsa estate, suscitando molte polemiche nella tifoseria fiorentina. Questa sera, dunque, sarà una sfida molto importante anche per il giovane Chiesa, che si troverà di fronte al suo passato.