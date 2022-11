Juve, crescono i dubbi su Vlahovic: “Meglio sei mesi di CR7”

L'attesissimo match fra Brasile e Serbia di giovedì sera ha visto trionfare i sudamericani in maniera netta. Troppa la differenza tecnica fra i marziani verdeoro e gli ottimi calciatori serbi. Protagonisti bianconeri in campo con la Selecao sono stati Danilo e Alex Sandro. Nella squadra di Stojkovic non si è visto Kostic (infortunato) e nemmeno Vlahovic, entrato nel secondo tempo, ma praticamente invisibile.

Non era facile entrare al 65' e incidere contro un Brasile che stava stra-dominando gli avversari. Lento, poco lucido, impreciso anche sui passaggi più semplici. E' evidente che il centravanti della Juventus è ancora lontano dalla forma migliore. Ora Vlahovic e compagni si giocheranno la qualificazione contro Svizzera e Cameroon. La prestazione sotto tono di Dusan non è passata inosservata ai tifosi bianconeri, che cominciano a porsi qualche domanda sul proprio numero 9. Abbiamo raccolto per voi una gallery di commenti social piuttosto significativi in merito<<<