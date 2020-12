Pres. Settignanese (ex club Chiesa): “Tifo Fiorentina ma guardo spesso la Juve per lui. Sta gestendo bene la pressione”

TORINO- Il presidente della Settignanese, Maurizio Romei, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Federico Chiesa che, nel club, ha mosso i primi passi nel calcio: “Da bambino Federico Chiesa mostrava buone qualità, ma era impossibile pensare che potesse arrivare ad una carriera del genere. È stato sicuramente svolto un gran lavoro dalla Fiorentina, dal padre Enrico e dallo stesso Federico, che non ha mai mollato. Chiesa sta gestendo molto bene la maglia della Juventus, gli ho anche fatto i complimenti in privato per quello che sta facendo. Sono tifoso della Fiorentina, ma guardo molto spesso le partite della Juve perché mi piace veder giocare Federico. I bianconeri hanno preso Chiesa perché sulla fascia non lo prendono mai, salta l’uomo e va via, poi o mette un cross o conclude direttamente in porta”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<