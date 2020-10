TORINO – Cesare Prandelli, ex tecnico della nazionale ma non solo, ha parlato di Juventus ai microfoni di TMW: “Su chi punto per lo scudetto? Juve, Inter, Napoli, Atalanta e occhio al Milan. La Juve è un cantiere, lo ha detto anche Pirlo che ha delle idee ma a metterle in pratica ci vuole del tempo, applicazione, costanza. E la capacità dei giocatori di assimilare le idee”.