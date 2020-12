Prandelli: “La mancanza di vittorie non deve influenzarci. Juve? Serve prestazione su un campo difficile”

TORINO- Dopo il pareggio casalingo per 1-1 con il Verona, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle ultime due partite le prestazioni ci sono state, la vittoria che manca non deve influenzarci. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, ma oggi era difficile perché aver preso subito il rigore ci ha fatto spendere molte energie. Nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area di rigore. Juve? Dovremo fare la prestazione su un campo difficile, cercheremo di recuperare le energie per arrivare mentalmente pronti. Tutti all’inizio pronosticavano una Fiorentina ad altissimo livello, quindi significa che o si è sbagliato nella valutazione o che qualcuno non rende per il suo valore. La realtà è questa, niente pensieri, solo compattezza. A volte basta fortuna per ritrovare la fiducia che in questo momento non c’è”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<