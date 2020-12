Prandelli cerca i tre punti: l’ultimo successo in A proprio contro la Juve

TORINO- Dopo la convincente vittoria di Parma, con un 4-0 arrivato grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (doppietta), Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, la Juve si appresta ad affrontare la Fiorentina nell’ultima gara del 2020 bianconero. I viola, che arrivano da una serie deludente di risultati, sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la gestione Prandelli, così da tenere lontana la zona retrocessione, al momento distante 4 punti. Come riportato dal sito ufficiale dei campioni d’Italia, l’ex ct della Nazionale non vince una partita nel massimo campionato dall’ormai lontano 17 marzo 2019. Prandelli siedeva sulla panchina del Genoa e l’avversario, quel giorno, era proprio la Juventus, allora allenata da Massimliano Allegri. Fu un 2-0 rossoblù a “Marassi”, arrivato grazie alle reti dell’ex Stefano Sturaro e del sempreverde Goran Pandev. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<