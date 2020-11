Portogallo, Santos: “Nessun problema alla caviglia per CR7, è un esempio per tutti”

TORINO – Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa aggiornando i tifosi lusitani e bianconeri circa il suo stato di salute: “E’ arrivato molto carico. Non si è lamentato del problema alla caviglia sapeva di non avere nulla di particolare. Si è allenato regolarmente con la squadra, sta bene e sicuramente ci sarà. Cristiano vuole giocare e vincere sempre, ogni minuto, ogni secondo. Non vuole mai uscire dal campo. Lui è il migliore al mondo e il più grande esponente della nazionale, i compagni lo seguono è un esempio”.