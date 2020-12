Porrini: “Svolta Juve? Non era il Barcellona che conosciamo…”

TORINO- Ai microfoni di TMW, l’ex difensore bianconero Sergio Porrini ha detto la sua sul successo della Juve a Barcellona: “I blaugrana non perdevano in casa da anni. E’ vero anche che la partita era sì importante, perché arrivare primo o secondo conta in Champions, ma erano entrambe qualificate. Dire che è la partita della svolta è difficile in questo momento. Non era il grande Barcellona che conosciamo, è in difficoltà. Se ci saranno altre 3-4 partite di livello si potrà parlare di svolta”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<