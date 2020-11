Porrini: “Dybala non riesce ad essere decisivo come lo scorso anno”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Sergio Porrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Paulo Dybala.

“Non è un momento facile, non è tornato il giocatore che l’anno scorso trascinava anche più di Ronaldo e decideva le partite. Sicuramente quest’anno è cominciato in modo strano per lui, c’è stato anche il mercato, una serie di cose che lo hanno portato un po’ all’involuzione. Poi purtroppo per lui sono arrivati due giocatori come Morata e Kulusevski e per lui diventa difficile. Ieri è riuscito a determinare molto poco, è entrato Morata e ha deciso la partita”.