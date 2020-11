Porrini: “Champions? Non si può ancora dire dove arriverà la Juve. Le idee di Pirlo iniziano a vedersi”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore Sergio Porrini ha parlato della situazione in casa Juve: “Tutti gli anni la domanda se possa essere l’anno giusto per rivincere la Champions nasce spontanea. Io ho avuto la fortuna di alzare la coppa l’ultima volta. La competizione è appena ripartita in una annata particolare, quindi non è facile a oggi poter dire cosa potrà fare questa Juventus. Pirlo? Si sapeva che puntare su un allenatore senza esperienza non sarebbe stato semplice. Mi aspettavo un inizio difficile, ma ha avuto la fortuna di avere un gruppo di Champions facile e un campionato che dà il tempo di lavorare sulle proprie idee. E queste idee stanno iniziando a vedersi”.