Pogba rivela: “Periodo mai vissuto in carriera”. La Juve sullo sfondo?

TORINO – Parole shock quelle pronunciate da Paul Pogba ai microfoni di RTL. Il centrocampista del Manchester United, impegnato in queste settimane con la Nazionale Francese, ha infatti rivelato: “Questo è un periodo che non ho mai vissuto nella mia carriera. La Nazionale Francese è una boccata d’aria fresca… sono molto felici di essere qui. Non è la stessa cosa del club. Siamo tutti in gruppo, è magico“. Parole molto forti, che aprono le porte ad incredibili scenari di mercato. Infatti, a fine stagione Pogba potrebbe lasciare i Red Devils e sullo sfondo ci potrebbe essere la Juventus. L’interesse della Vecchia Signora per il giocatore non è un mistero e la dirigenza bianconera potrebbe avviare un’operazione per riportarlo a Torino.