TORINO – Paul Pogba è sempre nella mente dei tifosi bianconeri, che ne sognano il ritorno fin dal giorno dell’addio. Ora il francese è in rotta con il Manchester United, e non è detto che non possa partire già a gennaio. Oltre alla Juve, praticamente sempre accostata a Pogba, si sarebbe aggiunto alla corsa anche il Paris Saint-Germain. Stando alle ultime indiscrezioni, Juventus e Real Madrid, dovranno vedersela anche con i campioni di Francia.