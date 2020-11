Pobega: “Contento per il primo gol in Serie A. Usciamo dal campo a testa alta”

TORINO – Il centrocampista dello Spezia, Tommaso Pobega, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus: “Sono davvero contento di aver messo a segno la prima rete con lo Spezia, peccato per il risultato perché avremmo meritato di più. Abbiamo fatto un’ottima partita fino all’ora di gioco, poi siamo forse un po’ calati di testa e il divario tecnico si è fatto sentire.

C’è di buono che tre quarti di gara li abbiamo fatti davvero bene, in ogni caso penso che partite come questa ti aiutino comunque a crescere, sarà importante prendere spunto dagli errori commessi per migliorare nelle prossime occasioni. L’anno scorso sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione in chiave realizzativa, è un po’ una caratteristica che mi porto dietro e quindi son davvero orgoglioso di aver siglato il primo centro nella massima serie, peccato non sia valso alcun punto, ma comunque l’importante è che la prestazione della squadra non sia mancata”.