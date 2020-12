Platini: “Paolo era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali. Non aveva più menischi, eppure…”

TORINO – Michel Platini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni de Il Giornale circa la scomparsa di Paolo Rossi: “Paolo era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali, era svelto nella testa, velocissimo nell’intuizione, opportunista nei movimenti, decisivo in area di rigore. Sapeva sopperire a un fisico non certo superbo con la saggezza, prevedendo quello che i compagni avevano in testa. Non aveva più menischi eppure era veloce, fulmineo nell’approfittare di situazioni critiche in area di rigore avversaria. Non l’ho mai udito rimproverare né i compagni di squadra né gli avversari, anche quelli che ricorrevano alle maniere forti per fermarlo. Ho perso un altro amico, dopo Gaetano, di quegli anni bellissimi a Torino. È un anno difficile per la mia memoria. Michel Hidalgo, Robert Herbin, Diego Maradona, adesso Paolo. Mi ritrovo solo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<