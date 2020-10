Pjanic su Maurizio Sarri: “Il mister non aveva fiducia in noi”

TORINO – Ancora parole dure nei confronti di Maurizio Sarri: l’ex tecnico della Juventus è stato esonerato quest’estate in seguito all’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Non ha lasciato un buon ricordo di sè nei cuori dei tifosi e i calciatori non sembrano essere da meno. Infatti, in un’intervista esclusiva rilasciata sulle pagine di TuttoSport, Miralem Pjanic ha affermato: “Il mister non aveva fiducia in noi“. Accuse importanti quelle rivolte all’allenatore dal centrocampista bosniaco, che in estate ha lasciato anche lui Torino per trasferirsi al Barcellona. Adesso, comunque, sembra che Sarri stia trattando per la risoluzione del contratto con la dirigenza bianconere: il suo obiettivo è di tornare in panchina il prima possibile.