Pjanic: “Il Barcellona è il miglior club del mondo. Sarei potuto arrivare prima alla Juve, ma…”

TORINO- Ai microfoni di Canal+, Miralem Pjanic ha parlato della sua carriera: “In passato sarei potuto andare al Bayern Monaco o all’Inter, ma non era il momento giusto. Alla Juve sarei potuto arrivare due anni prima, ma anche in quel caso sentivo non fosse il momento giusto. C’erano già Pogba, Vidal e Pirlo e avrei fatto fatica a trovare spazio. Barcellona? Faccio parte del miglior club del mondo, ma non sono ancora soddisfatto. Voglio avere la possibilità di vincere qualcosa, io punto a questo”.