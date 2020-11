TORINO- Paulo Dybala compie oggi 27 anni. Un compleanno che arriva in un momento non facile per la Joya, alle prese con le numerose critiche per le prestazioni offerte, ma comunque da festeggiare. Lo sa bene anche il suo grande amico Miralem Pjanic che, nonostante abbia cambiato club in estate, ha voluto fare gli auguri al numero 10 argentino tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Auguri fratello”: