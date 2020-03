Pjanic esulta per il successo sull’Inter: “Vamos”

TORINO- Un’ottima Juventus, grazie alle reti messe a segno da Aaron Ramsey e Paulo Dybala nel secondo tempo, stende l’Inter allo Stadium e si riporta al primo posto in classifica, scavalcando la Lazio. Non è stato tra i protagonisti in campo Miralem Pjanic, oggi sostituito da Rodrigo Bentancur nel ruolo di regista, ma il numero 5 è stato comunque tra i più accesi nei festeggiamenti del dopo-partita. E il suo ultimo post sui social, descritto con un semplice: “Vamos” e l’hashtag #finoallafine, ne è la conferma: