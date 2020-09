Pjaca si presenta al Genoa: “Spero e credo che la sfortuna sia alle mie spalle. Adesso voglio giocare con tranquillità”

TORINO – Marko Pjaca si è presentato in conferenza stampa al Genoa, squadra in cui militerà in prestito secco fino al termine della stagione: “In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi sono bravissimi. Mi sento a casa qui. Spero e credo che la sfortuna sia alle mie spalle. Adesso voglio giocare con tranquillità senza guardarmi indietro. Sto bene e mi sono allenato bene. Il club e il mister mi volevano e questa è la cosa più importante, per questo sono venuto qui. Difficile dire dove possiamo arrivare ma se continuiamo così possiamo fare bene ma voglio parlare in campo, non qui. Il gol è la cosa che conta di più insieme alla vittoria, però mi piace anche puntare l’uomo e saltarlo. Dopo il dribbling ci vuole però o un assist o un gol. La cosa più importante è però vincere”.