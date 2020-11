Pistocchi: “Ricorso respinto Napoli? Sentenza politica, Figc non poteva accettare una definizione diversa…”

TORINO – Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 circa il ricorso respinto agli azzurri: “E’ una sentenza politica, la Figc non poteva accettare una definizione diversa da quella data perché avrebbe messo in crisi tutto il sistema del protocollo. C’è stata molta confusione su questo argomento. La gravità secondo me è il danno di immagine che il Napoli subirebbe in caso di conferma delle motivazioni della Corte d’Appello anche in altri gradi di giudizio perché tali motivazioni ci dicono che gli azzurri non sono voluti partire sfruttando l’alibi ASL. Fossi uno del Napoli, per queste motivazioni, ricorrerei alla giustizia ordinaria perché sono diffamatorie. Non è detto che il CONI confermi la sentenza della Corte d’Appello, c’è un precedente ed è quello del Desenzano riguardava un premio di valorizzazione: è un precedente che può fare giurisprudenza in tal senso. Quindi nulla è scontato”.