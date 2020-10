Pirlo: “Se abbiamo bisogno dello schiaffo per reagire? Non dovrebbe essere così…”

TORINO – Al termine di Juventus-Hellas Verona il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport. Di seguito riportiamo le sue parole.

SULLO SCHIAFFO PER REAGIRE – “Non dovrebbe essere così, abbiamo fatto un primo tempo attendista e le occasioni migliori sono state le nostre, nel secondo tempo ottime occasioni e ci è mancato l’ultimo passaggio”.

SU KULUSEVSKI E DYBALA – “Kulusevski veniva da 6 partite consecutive, ha fatto bene ed ha fatto la sua partita. Dybala si è dato da fare e la sua prestazione è una nota positiva”.

SULL’INFORTUNIO DI BONUCCI – “Su Bonucci e Chiellini vediamo con calma”.

SUI CENTROCAMPISTI – “Quando giochi con il Verona è sempre una partita difficile, abbiamo sbagliato la scelta dell’ultimo passaggio ed è sempre dura per tutti, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. I centrocampisti hanno fatto una buona partita, Arthur è stato bravo ma dobbiamo migliorare”.

SULLA PRESTAZIONE IN CHAMPIONS E IN SERIE A – “Sapevamo che era una partita più difficile rispetto a Kiev perché col Verona c’era più intensità. Le partite si vincono con un giusto atteggiamento anche dall’inizio, non dobbiamo prendere lo schiaffo per svegliarci”.

SUL RUOLO DI RONALDO – “Abbiamo in mente di poter far giocare insieme sia Ronaldo con Morata sia Ronaldo con Dybala in base alle caratteristiche dell’avversario. Oggi ci mancava l’ampiezza con Chiesa e abbiamo provato a far recuperare la condizione a Bernardeschi.

SULLE POSIZIONI IN CAMPO – “Le posizioni possono cambiare durante la partita, se entra uno o l’altro non cambia nulla, le posizioni possono interscambiarsi e gli uomini possono cambiare”.