Pirlo: “Quando entri in campo con questa testa i risultati arrivano”

TORINO – L'allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del match del Camp Nou tra Barcellona e Juve.

“Abbiamo fatto un ottima gara e ci siamo mossi molto bene. Abbiamo avuto il dominio del gioco a centrocampo e quando riesci a controllarlo viene tutto più semplice. Era importante soprattutto per noi, ma anche per la classifica. Ora dobbiamo dimenticare questa grande impresa e pensare al campionato. La squadra aveva bisogno di prendere coraggio e sapere che sono dei giocatori forti. Quando entri in campo con questa testa e con questa voglia, poi i risultati arrivano”.