Pirlo: “Partita che ci servirà per crescere. Spero di riavere alcuni giocatori perché è difficile far riposare tutti…”

TORINO – Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve-Barcellona. Queste le sue parole: “Sapevamo fosse una partita difficile contro un avversario di qualità, sapevamo di fare questo tipo di partita ed è una partita che ci servirà per la crescita. Risultati? E’ sempre momento di risultati e spero adesso di riavere altri giocatori perché è difficile con tanti impegni far riposare tutti. Sconfitta frustrante? Quando rimani in 10 è frustrante, ma i giocatori non hanno capito che dovevano continuare a pressare. Dybala e Kulusevski attaccati? Dovevamo posizionarci meglio sul campo poi dipende dalle situazioni e in effetti non devono essere così vicini. Chiesa poco servito? Abbiamo provato a tenere Chiesa sempre largo, tenendo centrale Bentancur e Rabiot da mezzala. L’obiettivo era lasciare spazio a Chiesa per fargli fare l’uno contro uno poi sono i giocatori in campo che fanno delle scelte. Salto di qualità a centrocampo? Prima (quando Pirlo giocava per la Juventus ndr) il nostro centrocampo era di grande esperienza e ora siamo un reparto di giovani, ci vorranno partite e più esperienza per poter arrivare a giocare alla pari contro il Barcellona”.