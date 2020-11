Pirlo: “Errore non chiudere subito il match. Dybala ha fatto una buona partita, lo stiamo aspettando”

TORINO – Al termine della vittoria contro lo Spezia, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria? Abbiamo fatto una buona partita ma dovevamo essere più cattivi nel primo tempo e il nostro errore è stato nel chiudere subito il match. Nel secondo tempo è entrato Ronaldo e abbiamo rimontato. Abbiamo fatto cambi solo per l’atteggiamento dello Spezia, Dybala ha fatto anche lui una buona partita, sta crescendo e lo stiamo aspettando. Chi gioca in Champions? Vediamo come stanno i giocatori nel prossimi giorni. Dobbiamo essere bravi quando ci difendiamo ed essere stretti, abbiamo tempo per crescere ed occuparci di queste situazioni tattiche. Siamo ancora in fase di costruzione e abbiamo bisogno di giocatori che devono ancora rientrare, dobbiamo essere più veloci a ricercare i giocatori tra le linee e dobbiamo solo pensare ad attaccare la loro area. I giocatori possono cambiare, l’importante è che difendiamo con due linee. Voglio semplificare il lavoro dei ragazzi facendogli correre in avanti e non indietro”.