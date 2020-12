Pirlo elogia la sua Juve sui social: “Squadra”

TORINO- La Juve cancella subito il mezzo passo falso di mercoledì contro l’Atalanta, in cui aveva rimediato l’ennesimo 1-1 del suo campionato, vincendo 4-0 a domicilio contro il Parma. Bianconeri per larghi tratti padroni del campo e del gioco, che chiudono i conti con due gol per tempo trascinati da un Cristiano Ronaldo in grande spolvero (doppietta per lui), con Morata e Kulusevski (con il classico gol dell’ex) ad iscriversi con il fenomeno portoghese nel tabellino dei marcatori. Reazioni positive dalla squadra che, come dichiarato ieri da Pirlo nel post partita, è sempre più in crescita. Ora la vetta della classifica dista solamente un punto, in attesa delle gare di questa domenica. Lo stesso tecnico juventino, sui social, ha voluto omaggiare i suoi ragazzi per la prestazione a tutto tondo offerta al “Tardini”: >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<