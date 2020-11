Pirlo e la fiducia in Rabiot: “Neanche lui ha idea di quanto è forte”

TORINO – La Juventus torna alla vittoria in Serie A, battendo il Cagliari per 2-0 nella sfida dell’Allianz Stadium. L’eroe di giornata è stato, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta; tuttavia, un altro giocatore ha attirato le attenzioni di mister Andrea Pirlo. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, su cui il tecnico ripone molta fiducia.

Al termine della gara di ieri, infatti, l’allenatore bianconero ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “La Juve ha comprato un giocatore fortissimo, ossia Rabiot. Neanche lui ha idea di quanto è forte: io credo che sia un campione e stiamo lavorando con lui anche sul piano mentale“. Grande attestato di stima per questo giocatore da parte di uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio. La Juve e Andrea Pirlo puntano su Adrien Rabiot.