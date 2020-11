Pirlo: “Dybala deve mettere minuti nelle gambe, non guardiamo all’andata. Scudetto? Ci aspettavamo tanta concorrenza”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato in vista dell sfida con il Ferencvaros: “Giocherà Danilo centrale e Alex Sandro a sinistra. Abbiamo solo quattro centrali e contiamo su di loro. Kulusevski e Chiesa? Hanno giocato insieme a Crotone, possono tranquillamente essere schierati uno a destra e l’altro a sinistra. Ramsey e Dybala? Il gallese si è allenato con noi negli ultimi due giorni, sarà già importante poterlo convocare. Dybala sta crescendo di condizione, quindi sarà importante anche per lui mettere minuti nelle gambe. Concentrazione? La cosa importante è non guardare il risultato dell’andata e fare la prestazione che vogliamo fare. Non dobbiamo basarci sulla prestazione fatta in Ungheria perché era un altro periodo e domani sarà tutt’altro. Campionato? Sarà una stagione equilibrata, ma ce l’aspettavamo. Ci saranno tanti infortuni in tutte le squadre quindi non non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato”.