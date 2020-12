Pirlo: “Dobbiamo fare quel salto che ci permette di vincere queste partite. Rigore sbagliato da Ronaldo? Un peccato”

TORINO – Dopo il pareggio contro l’Atalanta, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Partita più complicata della stagione? No abbiamo fatto una grande partita e abbiamo giocato alla pari con loro, dobbiamo fare quel “saltino” che ci permette di vincere queste partite. Troppa fretta? Giravamo la palla troppo lenta in alcune occasioni e regalavamo qualche ripartenza, abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a chiudere. Ronaldo? Sbagliare i rigori capita, ma è un peccato perché ci avrebbe aiutato con il risultato. Troppi gol subiti? Non è un problema, domenica scorsa abbiamo preso un tiro e un gol, ma stasera ne abbiamo presi un po’ di più. Stiamo comunque crescendo ed è stata una partita di grande intensità e difficile da affrontare. Kulusevski? Ha 20 anni ed è giovane. Il salto è enorme ed è un giocatore su cui contiamo tanto, tornerà utile per le prossime partite. Oggi non era la sua partita con difensori molto aggressivi e per lui non era la partita adatta. Contratto Dybala? Sono questioni che fanno parte della società e io penso solo ad allenarlo sul campo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<