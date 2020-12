Pirlo dietro Sarri: otto punti in meno dell’anno scorso per la Juve

TORINO- Con l’1-1 contro l’Atalanta, la Juve ha messo a referto il sesto pareggio del suo campionato in 12 partite giocate. Le sei vittorie non bastano ai bianconeri, che restano a -4 in classifica dal Milan capolista. Andrea Pirlo, nonostante la ventata di novità portata, si trova così ad otto punti in meno da Maurizio Sarri, che lo scorso anno, a questo punto della stagione, aveva conquistato 32 punti, frutto di 10 vittorie e solo 2 pareggi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<