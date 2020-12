Pirlo: “Ci serviva una partita così, Chiesa è in crescita. Ronaldo e Morata una garanzia”

TORINO- Ai microfoni di UEFA.com, Andrea Pirlo ha parlato del successo della sua Juve sulla Dinamo Kiev: “E’ stata una buona prestazione nonostante fossimo già qualificati. Avevamo bisogno di fare una buona partita soprattutto per la nostra crescita a livello di squadra e siamo soddisfatti. Chiesa? Non vedevo l’ora che si sbloccasse, aveva solo bisogno di tempo. E’ un giocatore che abbiamo voluto e siamo contenti di quello che ha fatto, però è solo un punto di inizio perché deve continuare su questa strada. Ronaldo e Morata? Sono una garanzia, peccato che Alvaro sia indisponibile in campionato. Vorrà dire che si preparerà meglio per il Barcellona. Barcellona? Gara speciale, sarà una bellissima partita. Prima però abbiamo il derby, concentriamoci su una gara alla volta”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA