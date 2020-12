Pirlo: “Bravi ad essere pazienti. Dybala? Aveva bisogno di questo gol, ora ci aspettiamo di più”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato dopo il 3-1 della Juve ai danni del Genoa: “L’atteggiamento era quello di cancellare la gara di mercoledì. Sapevamo di incontrare una squadra chiusa, ma siamo stati bravi ad aver pazienza, senza aspettare le loro giocate e tenendo la gara in mano. Il gol preso dà fastidio, ma siamo stati bravi a reagire e a prenderci una vittoria determinante per il nostro cammino. Dybala? Sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi. Ha fatto una buona partita, ora ci aspettiamo ancora di più. Atteggiamento aggressivo? Lavoriamo su questo, lo stiamo migliorando e ci consente di essere sempre aggressivi, facendo meno fatica. Meglio correre cinque metri in avanti che ottanta indietro e questo deve essere l’atteggiamento di tutte le partite. Mancanza di regista? Non abbiamo un regista, ma ci sono giocatori che lo possono fare. In certe situazioni giochiamo con due, a volte ne abbassiamo uno davanti la difesa ma dipende dalle partite. Oggi Bentancur ha fatto molto bene, dobbiamo tenere questo livello che ci porterà a fare risultato. McKennie? Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche. Ci serve qualcuno che attacca la profondità e in questo è molto bravo. Abbraccio con Dybala? Si meritava questo gol, lo cercava da tempo. Era importante sbloccarsi, l’abbraccio va a tutta la squadra che lo ha sempre supportato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<