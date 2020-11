Pirlo: “Bisogna chiudere prima le partite. Attacco? Quando saranno tutti al meglio faremo le nostre scelte”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha analizzato il successo sul Ferencvaros: “Soddisfatto nel risultato, ma a livello di gioco potevamo fare meglio. Abbiamo fatto diversi errori di disattenzione, ma l’importante era il risultato. Miglioreremo col tempo. Parlo molto con i ragazzi, poi loro devono fare le scelte giuste in campo. Bisogna essere meno egoisti e chiudere prima la partita. Arthur? E’ entrato in campo e doveva vomitare, dopo 20 minuti volevamo toglierlo ma lui voleva continuare. Non ce la faceva fisicamente a giocare più avanzato. Esterni? Devono essere più aggressivi e seguire gli inserimenti dei centrocampisti. Con lo Spezia ci sono stati gli stessi errori. Attacco? In questo momento giochiamo con due punte e due esterni, di cui uno più trequartista. Valuteremo chi mettere quando torneranno tutti al meglio”.