Pirlo a JTV: “So come giocherà la Dinamo. Turnover? Probabilmente staranno fuori Cuadrado e Danilo”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Andrea Pirlo ha analizzato la sfida di domani alla Dinamo Kiev: “Sarà una partita importante per la crescita del nostro gioco. Dopo il Benevento serve una risposta. Dinamo? Faranno la stessa gara di attesa dell’andata, conosco il loro allenatore e so cosa vuole portare allo Stadium. Turnover? Probabilmente ci sarà qualche cambio. Forse Cuadrado e Danilo avranno un turno di riposo, ma per fortuna recuperiamo Alex Sandro. Nessun esperimento, non abbiamo tempo perché abbiamo giocato poco quindi più giochiamo con stesso modulo più possiamo mantenere le posizioni, manteniamo questo modulo perché ci servirà per il futuro”.