Pirlo a JTV: “Atalanta grande realtà, sarà una gara difficile”

TORINO – Alla vigilia di Juventus – Atalanta il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha presentato il match ai microfoni di Juventus Tv: “Mi aspetto una gara difficile contro una squadra molto forte. L’Atalanta è una realtà da diversi anni ormai, non solo nel campionato italiano, ma anche a livello europeo. Sarà una partita molto tosta per quello che è il loro atteggiamento, dovremo affrontarla come una grande squadra. Stupito dal rendimento dell’Atalanta in Europa? No, è già da qualche anno che fa vedere grandi cose grazie al lavoro dell’allenatore e della società”.

