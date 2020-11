Pirlo a caccia degli ottavi

TORINO – Un avversario più che abbordabile e un primo grande traguardo da raggiungere. La Juventus di Andrea Pirlo può staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League già stasera. In caso di vittoria, il tecnico bresciano raggiungerebbe per la prima volta le eliminatorie della maggiore competizione europea. Da giocatore è quasi sempre stato l’obiettivo minimo, e da allenatore della Juve l’asticella non è certo più bassa. Avendo a disposizione un match agevole, non centrare la qualificazione agli ottavi stasera sarebbe una vera delusione.