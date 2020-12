Pioli: “Scudetto? Juve e Inter restano favorite, noi pensiamo a fare del nostro meglio”

TORINO- Vigilia di campionato per il Milan, che domani sera a San Siro ospiterà la Lazio nell’ultima gara del 2020 rossonero. Il tecnico Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa parlando, tra le altre cose, della lotta scudetto: “L’importante è affrontare i 90 minuti sempre con il giusto spirito, la qualità e rimanere fedeli ai nostri principi di gioco. Domani sarà una partita molto importante, ma non c’è un dopo, pensiamo solo all’incontro che ci attende a breve. Sono assolutamente convinto che la squadra abbia ancora dei margini di miglioramento. Scudetto? Inter e Juventus erano e restano le favorite perché la Juventus viene da nove Scudetti e l’Inter sì è rinforzata molto. Noi pensiamo a fare del nostro meglio e poi alla fine vediamo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<