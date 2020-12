Pioli: “Le rivali per lo scudetto sono forti: Juventus, Napoli, Roma, Inter e Atalanta”

TORINO – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Sparta Praga della lotta scudetto: “Le avversarie sono forti, la Juventus, il Napoli, la Roma, l’Inter, l’Atalanta che sta facendo anche quest’anno cose incredibili. Il nostro obiettivo è di migliorarsi dall’anno scorso e andare avanti nelle competizioni. Per me oggi è una giornata particolare, triste, per la notizia di Paolo Rossi che mi ha colpito. Ho giocato con lui quando era Pablito e io ero un ragazzino. Era una persona splendida, sono molto dispiaciuto e faccio le condoglianze alla famiglia”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<