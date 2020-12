Pietro Fanna: “Quest’anno campionato equilibrato. Paolo Rossi grande perdita”

TORINO – Intervistato da “Radio Kiss Kiss”, l’ex calciatore Pietro Fanna ha parlato della lotta scudetto di quest’anno e del big match di questa sera tra Inter e Napoli: “A San Siro si affrontano due squadre che cercano di essere protagoniste in un campionato che, dopo anni, torna ad essere equilibrato: chi tra Inter e Napoli vincerà avrà una grande dose di fiducia. Gli altri anni la Juve portava a casa lo scudetto sempre a gennaio, forse perchè le altre non si sono organizzate. La Juve è sempre stata più pronta, a partire dalla costruzione dello stadio“.

Sulla recente scomparsa di Paolo Rossi: “Con Paolo ho giocato due anni alla Juventus, poi al Verona e prima ancora nell’Under 21. Poi abbiamo fatto tante esperienze con altri ex calciatori in giro per il mondo. Quella di Paolo è stata una grande perdita, era un ragazzo d’oro“.

