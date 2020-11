TORINO- Sandro Piccinini, noto giornalista, ha parlato della Juventus ai microfoni di Sky Sport. In particolare, si è concentrato sul centrocampo: “Arthur deve ancora crescere molto, anche se personalmente non penso possa arrivare a certi livelli in futuro. Ha fatto tanti passaggi giusti con lo Spezia, ma molti sono stati elementari. Credo che, per la Juventus, l’uomo giusto fosse Locatelli”.